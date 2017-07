leadtributor erhält Serie-A-Finanzierung von Bayern Kapital und Business Angels

Landshut/München, 06. Juli 2017. Die leadtributor GmbH aus München hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. leadtributor hat eine gleichnamige "Software as a Service" (SaaS) für den indirekten Vertrieb entwickelt. Zu den neuen Investoren zählen namhafte Kenner der Technologiebranche. Beteiligt haben sich etwa Bayern Kapital mit seinem Clusterfonds Start-Up, die Schweizer BaseTech Ventures AG und der langjährige Geschäftsführer der Sage Software GmbH, Peter Dewald. Mit den Mitteln aus der Finanzierungsrunde will leadtributor seine Position als Innovator im Bereich Leadmanagement mit Vertriebspartnern weltweit stärken. Im Fokus stehen die Schnittstellenerweiterung, der Ausbau der Funktionen für die aktive Vertriebsunterstützung sowie die Aufstockung der Vertriebsmannschaft.

leadtributor ist bereits bei vielen mittelständischen und großen Unternehmen im Einsatz, die indirekte Vertriebskanäle nutzen, darunter Reiner SCT, DataCore oder Haufe-Lexware. Die Software hilft Unternehmen dabei, ihre Vertriebspartner effizienter bei der Interessentenbearbeitung zu machen: aus potenziellen Kunden können so tatsächliche Käufer generiert werden. Mit dem leadtributor verteilen Unternehmen per Knopfdruck Leads an ihre Vertriebspartner und bekommen regelmäßig digitale Rückmeldung zum Bearbeitungsstatus. So können Marketing- und Vertriebsabteilungen den "Return on Investment" (ROI) von Leadgenerierungs-Kampagnen exakt berechnen und damit den Mehrwert einer Kampagne ermitteln. Über "Customer Relation Management"(CRM)-Schnittstellen werden Informationen zu den Leads ständig aktualisiert, sodass erstmals ein detaillierter und ganzheitlicher Blick auf die "Customer Journey" möglich ist.

"Mit der SaaS-Lösung von leadtributor lässt sich der Verkaufsprozess sowohl für das Unternehmen als auch für die Vertriebspartner erheblich beschleunigen und wird damit effizienter: Unternehmen können so mehr Umsatz bei weniger Aufwand generieren", erläutert Roman Huber, einer der Geschäftsführer von Bayern Kapital. "Die innovative Software hat uns überzeugt, bei leadtributor zu investieren."

Katharina Blum, Mitgründerin und Geschäftsführerin von leadtributor, kommentiert mit Blick auf den neuen Investorenkreis. "Die Tatsache, dass unsere Investoren so profunde Kenntnisse des Technologiemarkts haben, bestätigt ein weiteres Mal unseren Weg. Wir werden jetzt die Weiterentwicklung von leadtributor dezidiert vorantreiben", so Blum.

"In den nächsten drei Jahren wollen wir die europaweit führende Plattform für die digitale Anbindung von Vertriebskanälen sein", ergänzt Philipp von der Brüggen, der zusammen mit Katharina Blum Geschäftsführer von leadtributor ist.

Über die leadtributor GmbH Die leadtributor GmbH wurde 2015 gegründet und hat ihren Sitz in München. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt den leadtributor, die SaaS-Lösung für das Leadmanagement mit Vertriebspartnern. Die Software steuert die schnelle Bearbeitung und das Monitoring von Leads an Vertriebspartner. Sie ist mit den gängigen CRM-Systemen kompatibel und hat Schnittstellen zu Marketing-Automation-Lösungen. Auf diese Weise garantiert sie 24 Stunden am Tag absolute Transparenz über sämtliche Channel-Aktivitäten und verbessert die Koordination zwischen Marketing- und Sales-Abteilungen.

Über Bayern Kapital Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 340 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital über 246 Millionen Euro Beteiligungskapital in mehr als 250 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Medizintechnik, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in

zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de Pressekontakt Bayern Kapital IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH Dr. Reinhard Saller +49. 89. 2000 30-30 bayernkapital@wuelfing-kommunikation.de http://wuelfing-kommunikation.de/

