Nach 10 Jahren befindet sich die Weltwirtschaft jetzt in einer Übergangsphase. In den USA steigen die Zinsen gerade wieder von einem historischen Tiefstand. In anderen Teilen der Welt könnte das auch passieren. Das könnte zu einem günstigen Moment für Unternehmen führen, jetzt Übernahmen zu tätigen, bevor diese teurer werden.

Die Welt ändert sich

Die Weltwirtschaft wird 2018 wahrscheinlich mit höheren Zinsen konfrontiert werden. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal befindet sich die Wirtschaft jetzt in einer stärkeren Position und die Aussichten sind besser als in den zehn Jahren zuvor. Während der Finanzkrise und in den Nachwehen waren niedrige Zinsen nötig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...