Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 21.500/21.470 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index sei bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts geschwankt. Der Dow habe am Morgen sein Tageshoch bei 21.517 Punkten formatieren können und habe von hier aus dann wieder unter die 21.500 Punkte nachgegeben.

