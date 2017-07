Ab Mitte Juli sollen rund 650 Mitarbeiter in das neue Firmengebäude umziehen. Mit dem neuen Standort wird der deutsche Hersteller seine Produktion erweitern. In Polen sollen dabei Batterien für Elektrobusse gefertigt werden.Die BMZ Group baut ihre Produktion von Lithium-Ionen-Batteriesystemen in Polen weiter aus. Mitte Juli sollen rund 650 Mitarbeiter in das neue Firmengebäude in Gliwice umziehen, wie der Karlsteiner Hersteller am Donnerstag erklärte. Dies werde schrittweise über mehrere Wochen erfolgen. Die Produktion laufe dabei ununterbrochen weiter. "Mit dem neuen Gebäude sind wir für den ...

