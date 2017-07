Pressemitteilung der Katjes International GmbH & Co. KG:

Katjes International übernimmt die Nr. 2 in Italien

Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat heute einen Vertrag zur Übernahme des gesamten Markengeschäftes der Cloetta Italia S.r.l. ("Cloetta Italien") unterzeichnet. Katjes International ist damit nicht nur Marktführer in Belgien und die Nr. 2 in Frankreich, sondern wird mit dieser Akquisition auch Nr. 2 in Italien.*

"Als viertgrößter Markt in Westeuropa stand Italien für uns immer im Fokus, um unsere starke Marktposition auszubauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...