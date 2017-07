Die Vereinbarung umfasst außerdem einen Langzeit-Servicevertrag, der die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Leistung der Komponenten sicherstellt. Der Auftrag wurde vom Ministerium für Elektrizität und Wasser in Kuwait (MEW) an den kuwaitischen EPC-Anbieter und Betreiber Alghanim International vergeben, der für die Errichtung der Gesamtanlage, der Netzanbindung sowie sämtlicher Betriebs- und Wartungsleistungen verantwortlich ist. Mit dem Kraftwerk Sabiya Extension 3 will das Land den stetig steigenden Strombedarf decken. Ab Winter 2019 soll die Anlage zunächst als reines Gasturbinenkraftwerk betrieben. Die Erweiterung zum kombinierten Gas- und Dampfturbinenkraftwerk ist für Ende 2020 vorgesehen.

Sabiya Extension 3 entsteht am bestehenden Kraftwerks-Standort Sabiya an der Bucht von Kuwait im Nordosten des Landes und wird mit Erdgas befeuert. Alternativ ist auch der Einsatz von Erdöl möglich. Das als Mehrwellen-GuD-Anlage ausgelegte Kraftwerk verfügt über eine elektrische Leistung von mehr als 900 MW. Siemens liefert den kompletten Antriebsstrang, ...

