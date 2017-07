Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Donnerstag im frühen Handel wenig verändert. Eine klare Tendenz zeichnet sich nicht ab. Positiv wird gesehen, dass die Technologiewerte an der Wall Street zulegen konnten. Das Fed-Protokoll lieferte dagegen keinen konkreten Fahrplan für eine Herunterfahren der Notenbank-Bilanz. "Das Fed-Protokoll war heiß erwartet worden und liefert jetzt keine klaren Vorgaben", sagt ein Händler. Die US-Notenbank habe sich gespalten gezeigt über das Tempo künftiger Zinsschritte und der Reduzierung der Notenbank-Bilanz. Entsprechend hätten die Devisenmärkte zwischenzeitliche Ansätze einer Dollar-Stärke wieder zurückgenommen.

Der Euro notiert aktuell mit 1,1351 Dollar und handelt damit kaum verändert zum Mittwochnachmittag. Auch im Goldpreis ist kaum eine Reaktion zu erkennen, die Feinunze handelt aktuell mit 1.224 Dollar etwas leichter. In diesem Umfeld verliert der DAX 2 Punkte auf 12.452 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent leichter bei 3.472 Punkten.

"Die FOMC-Minutes der Juni-Sitzung haben im Großen und Ganzen die Markterwartung bestätigt und den Dollar dementsprechend kalt gelassen", so die Devisenstrategen der Commerzbank. Zwar bleibe das Ergebnis der Juni-Sitzung, dass die Zinserwartungen des FOMC insbesondere für das kommende Jahr deutlich optimistischer als die des Marktes sind. Doch spiegele sich in den Minutes eine große Unsicherheit innerhalb des FOMC wider, weshalb der Markt keinen Anlass sieht, auf eine selbstbewusster voranschreitende Fed zu setzen. Nach dem Fed-Protokoll ist vor den EZB-Protokoll, das am Mittag zur Veröffentlichung ansteht.

Finanzinvestor könnte bei Commerzbank einsteigen

Die Aktie der Commerzbank ist mit einem Aufschlag von 1,7 Prozent einer der größten Gewinner im DAX. Als Kurstreiber machen Händler einen Kreisebericht von Bloomberg aus, wonach der Finanzinvestor Cerberus erwägt, einen Minderheitsanteil von 2 Prozent an der Bank zu erwerben. "Gut auch für alle anderen Banken in der Branche wie die Deutsche ist die Begründung", sagt ein Händler: "Cerberus will nämlich nicht wegen hauseigener Sonderfaktoren der Commerzbank einsteigen, sondern wegen der sich verbessernden Aussichten der Bank-Branche in Europa". Der europäische Banken-Index notiert wenig verändert.

Das DAX-Schlusslicht stellt die Aktie von Prosieben, die 3,0 Prozent auf 35,16 Euro verliert. JP Morgan (JPM) stellt mit Blick auf Prosieben fest, dass sich im zweiten Quartal die Fernsehwerbungstrends weiter verschlechtert haben, vor allem in Deutschland und in Spanien - trotz eines sehr guten Verbrauchervertrauens und starker BIP-Trends quer durch Europa. Hierbei handele es sich um eine neue Entwicklung, die das wichtigste Argument für den Besitz von Aktien von Fernsehsendern zunichte machen. Die Analysten haben das Kursziel um 2 auf 40 Euro gesenkt. Die Einstufung lautet "Hold".

Die weltweite Cyberattacke Ende Juni belastet den Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser. Das Unternehmen hat in der Folge die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Für die Aktie geht es um 2,2 Prozent nach unten. Sodexo verlieren 5,4 Prozent, nachdem das Unternehmen erneut die Umsatzprognose gesenkt hat. AB Food legen um 4 Prozent zu, das Unternehmen profitiert weiterhin von der guten Entwicklung seiner Modekette Primark.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.471,63 -0,19 -6,78 5,50 Stoxx-50 3.132,95 -0,32 -10,09 4,07 DAX 12.451,61 -0,02 -2,07 8,45 MDAX 24.710,34 -0,16 -39,85 11,36 TecDAX 2.227,49 0,15 3,28 22,95 SDAX 10.941,00 -0,20 -22,24 14,93 FTSE 7.362,76 -0,07 -4,84 3,08 CAC 5.164,80 -0,30 -15,29 6,22 Bund-Future 161,61 -0,27 -0,73 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:17 Uhr Mi, 17.34 Uhr % YTD EUR/USD 1,1351 +0,11% 1,1339 1,1340 +7,9% EUR/JPY 128,63 +0,28% 128,27 128,34 +4,6% EUR/CHF 1,0955 +0,10% 1,0945 1,0944 +2,3% EUR/GBP 0,8777 +0,22% 0,8758 1,1397 +3,0% USD/JPY 113,34 +0,19% 113,13 113,16 -3,0% GBP/USD 1,2930 -0,12% 1,2946 1,2924 +4,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,53 45,13 +0,9% 0,40 -20,0% Brent/ICE 48,33 47,79 +1,1% 0,54 -17,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.223,99 1.226,90 -0,2% -2,92 +6,3% Silber (Spot) 16,00 16,09 -0,6% -0,09 +0,5% Platin (Spot) 907,75 911,50 -0,4% -3,75 +0,5% Kupfer-Future 2,65 2,65 -0,1% -0,00 +5,1% ===

