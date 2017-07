Der NYSE-Arca-Goldbugs-Index behauptet mit Müh und Not die Unterstützung am Jahrestief. Auf der anderen Seite wäre sogar ein frisches Kaufsignal in nächster Zeit zu stemmen. Spekulativ orientierte Anleger sollten sich bereits entsprechende wappnen und darüber hinaus eine weitere Position eingehen. Von Stefan Mayriedl

