Frankfurt - Vor der Sommerpause zeichnen Händler ein uneinheitliches Bild vom Handel mit aktiv verwalteten Fonds, so die Deutsche Börse AG.Bei guten Umsätzen würden Immobilienfonds vordere Ränge in der ICF-Umsatzstatistik belegen und würden in Summe gekauft, wie Ivo Orlemann von der ICF Bank melde. Zu den meist gehandelten Produkten hätten der CS Euroreal (ISIN DE0009805002/ WKN 980500) ebenso wie der SEB Immoinvest (ISIN DE0009802306/ WKN 980230), grundbesitz europa (ISIN DE0009807008/ WKN 980700), grundbesitz global (ISIN DE0009807057/ WKN 980705) und der Deka Immobilien Europa (WKN 980956) gehört. "Wenngleich wir generell auf beiden Seiten viel zu tun haben, scheinen Anleger tendenziell positiv gestimmt", bemerke der Händler. Die Preise vieler Werte sich recht hätten stabil gehalten.

