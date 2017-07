FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall soll der Bundeswehr in den nächsten sieben Jahren 2.271 Lkw liefern. Der Auftrag hat nach Angaben des Rüstungskonzerns ein Bruttovolumen von rund 900 Millionen Euro. In einem ersten Schritt wurde ein Los von 558 Lkw (inklusive Sonderwerkzeugen und Ausbildungsleistungen) unter Vertrag genommen, was einem Bruttoauftragsvolumen von rund 240 Millionen Euro entspreche.

Der überwiegende Teil der wesentlichen Komponenten - Motoren, Achsen, Getriebe und Aufbauten - entstamme deutscher Fertigung, die Montage der Fahrzeuge werde im Wiener Werk der Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH erfolgen. Die Auslieferung des ersten Loses erstrecke sich auf den Zeitraum 2018 bis 2021.

July 06, 2017

