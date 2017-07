Auch am Mittwoch zeigte sich der DAX relativ unbewegt. Die Handelsspanne betrug zwar knapp 100 Punkte, allerdings wurden Hoch- und Tiefpunkt gleich in der ersten Handelsstunde markiert. Danach tat sich fast nichts mehr. Am Ende ging der DAX mit einem Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Tut sich nach der Veröffentlichung des FED-Sitzungsprotokolls heute mehr? Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR kennt die Antwort. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen im langfristigen Kontext von Bedeutung sind.