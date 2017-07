Liebe Leser,

Anglo American schloss das vergangene Jahr mit einem zufriedenstellenden Ergebnis ab. Getrieben von der Rally an den Rohstoffmärkten konnten alle wesentlichen Kennzahlen gesteigert werden. Der Umsatz stieg um 4,5% auf 21,4 Mrd $. Nach 4 Verlustjahren in Folge gelang die Rückkehr in die Gewinnzone. Nach 5,6 Mrd $ Verlust im Vorjahr erzielte Anglo American einen Gewinn von 1,6 Mrd $. So rasant es im vergangenen Jahr an den Rohstoffmärkten bergauf ging, geht ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...