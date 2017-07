Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-06 / 10:20 Leipzig/Köln, 6. Juli 2017 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat im Rahmen ihres Asset-Management-Vertrages mit der CONSUS Commercial Property AG einen signifikanten Vermietungserfolg in der Edmund- Rumpler- Straße in Köln erzielt. In der 577. Immobilie im publity Portfolio, mit insgesamt rd. 14.600 qm Mietfläche, hat der Bestandsmieter Eurowings jetzt weitere ca. 1.700 qm Fläche angemietet. Das Multi-Tenant-Objekt ist somit nahezu voll vermietet. Nachdem zuvor bereits die Barmer Ersatzkasse, eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland, und die Andritz Separation GmbH, ein internationaler Technologiekonzern, als Mieter gewonnen werden konnten, hat nun die Fluggesellschaft Eurowings durch einen Zusatz-Mietvertrag ihre Mietfläche von ca. 1.600 qm auf nunmehr 3.300 qm mehr als verdoppelt. Seit Dezember 2016 wird das Objekt von publity im Asset Management betreut. Das Objekt verfügt über 6 Etagen und insgesamt rund 255 Stellplätze in der Tiefgarage und im Außenbereich. Die Immobilie liegt im Airport Business Park Köln-Porz und ist mit ca. 12 Fahrminuten nahe der Kölner Innenstadt gelegen. "Durch den Vermietungserfolg steigen die jährlichen Mieteinnahmen des Objekts deutlich und es ist somit in kurzer Zeit gelungen, den Wert der Büroimmobilie zu erhöhen. Wir konnten unsere Value-add-Strategie bei diesem Objekt in kürzester Zeit umsetzen" so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Pressekontakt:* Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity* Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-07-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 590103 2017-07-06

