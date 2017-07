Liebe Trader,

Übergeordnet tendiert das Wertpapier von Volkswagen seit den Verlaufstiefs aus Oktober 2015 in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und konnte sich bislang auf ein vorläufiges Hoch von 156,55 Euro in 2017 hochschrauben. Dabei gelang es kurzfristig sogar über die markante Hürde von 136,65 Euro anzusteigen, jedoch gaben die Notierungen seit Januar wieder merklich nach und mussten einen Umweg über die Horizontalunterstützung von grob 130,00 Euro gehen. Nach Etablierung eines Doppelbodens in diesem Bereich hat der Trendverlauf aber wieder gedreht und tendiert nun um den EMA 50 herum - ein Ausbruch darüber sollte daher eine Fortsetzung der am 23.06.2017: "Volkswagen AG - Warum jetzt ein Kauf lohnt…" favorisierten Aufwärtsbewegung und Long-Positionen ermöglichen.

Long-Chance:

Die Volkswagen-Aktie schraubt sich am Donnerstag weiter empor und könnte nun mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Hürde von 136,21 Euro weiteres Kurspotential bis in Bereich von 140,00 Euro etablieren. Darüber dürfte es schließlich an die Zwischenhochs aus April dieses Jahres bei 146,70 Euro weiter aufwärts gehen - übergeordnetes Ziel ist bei den Jahreshochs von 156,55 Euro auszumachen. Eine Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch knapp unterhalb der Marke von rund 133,00 Euro aufhalten, darunter droht nämlich ein Scheitern der Käufer im kurzfristigen Zeitfenster. Ein Pullback zurück auf das Unterstützungsniveau von 130,00 Euro wäre dann nicht ausgeschlossen, aber erst darunter dürften sich größere Verkaufssignale, sowie ein Trendbruch einstellen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 137,20 Euro

Kursziel: 140,00 / 146,70 / 150,00 / 156,55 Euro

Stopp: < 133,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 4,20 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Volkswagen AG VZ, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 137,20 Euro; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

