FRANKFURT (Dow Jones)--Der Premiumautobauer Mercedes-Benz hat seinen Absatz im Juni dank der regen Nachfrage aus China zweistellig gesteigert. Mit 209.309 Fahrzeugen verkaufte Mercedes-Benz 11,1 Prozent mehr als im Juni 2016. Die Kernmarke Mercedes-Benz kam auf ein Plus von 10,1 Prozent, während vom Kleinwagen Smart 4,4 Prozent weniger verkauft wurden. Besonders stark war Mercedes-Benz in Juni wieder einmal in China. Hier legten die Verkäufe um 28,3 Prozent auf 50.090 Fahrzeuge zu. In Europa stieg der Fahrzeugabsatz um 4,3 Prozent, in Deutschland kletterte er um 1,4 Prozent.

Für den Zeitraum Januar bis Ende Juni berichtete Mercedes-Benz den Verkauf von 1,144 Millionen Fahrzeugen, das war eine Zunahme um 13,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das Stuttgarter Unternehmen hat nach eigenen Angaben damit neue Bestwerte beim Absatz erzielt und den Vorjahreswert sowohl im als auch per Juni deutlich übertroffen. Das zweite Quartal sei zudem das beste Quartal überhaupt gewesen: 583.649 Fahrzeuge wurden weltweit ausgeliefert, das bedeutete ein Plus von 11,6 Prozent.

"Mit deutlich mehr als einer Million ausgelieferten Pkw haben wir das absatzstärkste Halbjahr in der Geschichte von Mercedes-Benz abgeschlossen", sagte Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Daimler AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb. Dazu hat nicht nur die Beliebtheit unserer E-Klasse-Familie beigetragen, sondern auch die Nachfrage nach unseren SUVs ist in allen Regionen ungebrochen hoch."

July 06, 2017 04:30 ET (08:30 GMT)

