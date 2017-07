Die Deutsche Bank hat die Aktie der Commerzbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Commerzbank gehöre zu den europäischen Banken, bei denen sich die Marktschätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) 2018 im Juni am positivsten verändert hätten, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Allerdings sei seine eigene Gewinnprognose vor Rückstellungen für die Commerzbank im Vergleich zur Konsensschätzung mit am pessimistischsten./gl/mis

