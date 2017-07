Stuttgart (ots) -



Der Comedian John Peter Sloan gehört zu den erfolgreichsten Sprachlehrern der Welt. Die Sprachkurse nach seiner Methode haben mittlerweile mehr als einer Million Menschen dabei geholfen, Englisch oder Spanisch zu lernen. Und nun gibt es den Kurs auch für Französisch. Wie gewohnt werden Wortschatz, Grammatik und Co. mit einer ordentlichen Prise englischem Humor vermittelt. Und für alle Englischlerner gibt es von ihm mit "Speak Easy" die Essenz der englischen Sprache. Damit lässt sich jede Situation schlagfertig meistern.



Das wünscht sich jeder Schüler: Solange lachen, bis die Französischkenntnisse sitzen. Mit der einzigartigen Sprachlernmethode von John Peter Sloan geht das tatsächlich. Denn sein Konzept vermittelt in "Instant Französisch" Grammatik, Wendungen und den Gebrauch der Sprache nicht nur logisch, sondern auch humorvoll.



Selbst wer sonst eher schwer lernt, bekommt mit dem Kurs die Grundlagen so vermittelt, dass er schnell mitreden kann. Zahlreiche Übungen helfen dabei, das Gelernte sofort anzuwenden. Ideal geeignet ist der Kurs für Anfänger und Wiedereinsteiger - und für alle, die bisher an den Tücken der französischen Sprache verzweifelt sind. Mit "Speak Easy" gibt es John Peter Sloan nun auch im Pocket-Format. Aus der erfolgreichen "Instant English"-Reihe, die mit "Instant English", "More Instant English", "Instant Business English" und "Instant Grammar English" mittlerweile vier Bücher umfasst, wurden die lustigsten und prägnantesten Stellen für dieses Buch ausgewählt.



Small-Talk, Sprachbausteine und Redewendungen vermittelt Sloan so, dass sie zum sofortigen Gebrauch taugen. Kleiner Test: "This book is the bee's knees!" Wer jetzt nicht weiß was es heißt, sollte bei diesem Buch schnell zugreifen. Mit "Speak Easy" meistern Englischlerner jede Situation in der Fremdsprache ganz selbstverständlich und schlagfertig.



"Instant Französisch" ist ab sofort zu 16,99 und "Speak Easy" zu 9,99 Euro im Buchhandel oder bei PONS erhältlich.



