Dem 24-jährigen Saarländer ist das gelungen, wovon viele nationale Künstler wortwörtlich träumen - der Sprung in die US-Radiostationen. Nach seinen Veröffentlichungen wie "Addiction" oder "Keep Pushing" ist der talentierte Jordan Freewood in den USA kein Unbekannter mehr. In einem der größten Radionetzwerke mit über 2 Billionen Zuhörern und US-Billboard Radiostationen ist die neue Single "Slow Down" seit der Veröffentlichung am 19.06.2017 täglich zu hören. Eine Platzierung in den Top20 einer führenden US-Major Database, neben Künstlern wie DJ Khaled oder Calvin Harris, folgte die Aufnahme des Titels weiterhin in die US-TOP20.FM Countdownshow, die im Juli 2017 über 500 weitere Radiostationen ausgestrahlt wird. Es bleibt spannend um den jungen Künstler, der mit Zuversicht seines Frankfurter Musiklabels Fat Vibes Music und dessen Produzenten Steve Erinle auch in Deutschland zukünftig Schlagzeilen machen wird.



Künstlerseite / Webpage: https://www.jordanfreewood.com



Facebook: https://www.facebook.com/JordanFreewood/



Shop itunes: Jordan Freewood



Video Youtube "Slow Down": https://www.youtube.com/watch?v=H4nugLei28g



Media-Contact: DjMp3Promotion, Königsallee 106, 40215 Düsseldorf, Tel. 0211-92840847 Email: info@djmp3promotion.de