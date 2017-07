Espoo, Finnland und Oberkochen, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- Exklusive Partnerschaft bringt Nokia-Smartphones die innovative Bildgebung von ZEISS



- Verstärktes Bestreben, neue Bildgebungsstandards für Nokia-Kunden zu setzen



HMD Global, die Heimat von Nokia-Smartphones, und ZEISS gaben heute gemeinsam die Unterzeichnung einer exklusiven Partnerschaft bekannt, die zum Ziel hat, in der Smartphone-Branche neue Bildgebungsstandards zu setzen. Diese langfristige Vereinbarung baut auf der gemeinsamen Geschichte und dem Fachwissen von ZEISS und Nokia-Smartphones auf.



Mit der geteilten Ambition, die Qualität des gesamten Bildgebungserlebnisses auf Smartphones zu verbessern, was das gesamte Ökosystem von Software und Services über Bildschirmqualität bis hin zum optischen Design beinhaltet, werden ZEISS und HMD Global in dieser Partnerschaft gemeinsam standardsetzende Bildgebungsmöglichkeiten entwickeln und die Marke ZEISS zurück zu Nokia-Smartphones bringen. Das Bestreben, das Bildgebungserlebnis für Verbraucher kontinuierlich zu verbessern, reflektiert die geteilten Werte beider Unternehmen - ein kompromissloses Engagement für Qualität, echte Handwerkskunst und den Wunsch, das Wirklichkeitserlebnis zu verbessern.



Die Beziehung zwischen ZEISS und Nokia-Telefonen begann vor mehr als einem Jahrzehnt und beruht auf einer gemeinsamen Leidenschaft für Innovation und der Absicht, dem Kunden immer das Beste zu liefern. In der Vergangenheit führte die Zusammenarbeit von ZEISS und Nokia-Mobiltelefonen zu technologischen Innovationen wie der ersten Multi-Megapixel-Smartphone-Kamera und vielen weiteren standardsetzenden Geräten, von der Nokia Nseries bis zu Mobiltelefonen mit PureView-Technologien. Diese wiederaufgenommene Beziehung ist ein langfristiges Engagement, um über Jahre hinweg auf dieser technologischen Innovation aufzubauen.



Arto Nummela, CEO von HMD Global, sagte:



"Die Zusammenarbeit mit ZEISS ist ein wichtiger Teil unseres erklärten Ziels, unseren Kunden immer das bestmögliche Erlebnis zu liefern. Unsere Fans verlangen mehr als nur eine hervorragende Smartphone-Kamera, sie möchten ein vollständiges Bildgebungserlebnis haben, das nicht nur den Standard setzt, sondern diesen neu definiert. Dies ist, was unsere Fans erwarten, und gemeinsam mit ZEISS werden wir es liefern - gemeinsam entwickelte exzellente Bildgebung für alle."



Dr. Matthias Metz, Vorstandsmitglied der ZEISS Gruppe:



"Die Partnerschaft von HMD Global mit ZEISS für Nokia-Smartphones wird das ganzheitliche Bildgebungserlebnis für Kunden basierend auf Exzellenz und Innovation erneut verbessern. Unsere Partnerschaft baut auf einem soliden Fundament auf. Gemeinsam begeben wir uns auf einen spannenden Weg in die Zukunft der hochentwickelten Smartphone-Bildgebung."



Diese exklusive Partnerschaft mit ZEISS ist ein weiterer Beleg für die Zusammenarbeit von HMD Global mit den besten und angesehensten Unternehmen der Branche und ist ein Versprechen an die Verbraucher, das ultimative Bildgebungserlebnis auf einem Smartphone zu liefern.



Über HMD Global



HMD Global Oy hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland und ist die neue Heimat von Nokia-Telefonen und -Tablets. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet eine Reihe von Smartphones und Feature Phones für verschiedene Ziel- und Preisgruppen. Als stolzer Exklusivlizenznehmer der Marke Nokia für Mobiltelefone und Tablets hat sich HMD voll und ganz Innovation und Qualität verschrieben. Nokia ist ein eingetragenes Warenzeichen der Nokia Corporation. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.hmdglobal.com



Über ZEISS



ZEISS ist ein international führendes Technologieunternehmen im Bereich Optik und Optoelektronik. Die ZEISS Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Messtechnologie, Mikroskope, medizinische Technologie, Brillengläser, Kamera- und Kino-Objektive, Ferngläser sowie Halbleiterfertigungsausstattung. Mit seinen Lösungen bringt das Unternehmen die Welt der Optik kontinuierlich voran und hilft bei der Gestaltung des technologischen Fortschritts. ZEISS ist unterteilt in die vier Segmente Forschungs- und Qualitätstechnologie, Medizintechnologie, Augenversorgung/Verbraucherprodukte und Halbleiterfertigungstechnologie. Die ZEISS Gruppe ist in mehr als 40 Ländern vertreten und verfügt über 50 Verkaufs- und Servicestellen, mehr als 30 Fertigungsstandorte und etwa 25 Forschungs- und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt.



Im Finanzjahr 2015/16 generierte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,9 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 25.000 Mitarbeiter. Das 1846 in Jena gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oberkochen, Deutschland. Carl Zeiss AG ist das strategische Management-Holding-Unternehmen der ZEISS Gruppe. Das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Carl Zeiss Stiftung.



Weitere Informationen sind erhältlich auf http://www.zeiss.com



