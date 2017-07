Aktuelle Studie: Verfügbarkeit von Echtzeit-Parkinformationen ist die am häufigsten gewünschte Funktion in vernetzten Fahrzeugen



München (ots/PRNewswire) - INRIX (http://inrix.com/) verkündet heute die Verfügbarkeit seines On-Street Parking Service (http://inrix.com/products/parking/) in der neuen BMW 5er-Limousine. Als erster Anbieter liefert INRIX in einem vernetzten Automobil Echtzeit-On-Street Parkinformationen, die mit historischen sowie minutengenauen Daten arbeiten und auf dieser Basis die Verfügbarkeit von Parkplätzen am Straßenrand anzeigen. In einer aktuellen Verbraucherstudie[1] von INRIX über vernetzte Fahrzeuge nannten 72 Prozent der Befragten die Verfügbarkeit von Echtzeit-Parkinformationen als diejenige Navigationsfunktion, die sie sich am meisten wünschen.



"Parkinformation in Echtzeit ist die meistgefragte Navigationsfunktion, denn Probleme bei der Parkplatzsuche betreffen praktisch jeden", sagt Joe Berry, Vice President und General Manager Automotive bei INRIX. "Durch die Verwendung unserer Straßen-Parkdienste unterstreicht BMW seine Position als Technologieführer bei vernetzten Fahrzeugen und liefert seinen Kunden genau die Dienste, die ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen."



In Nordamerika versorgt ein Echtzeit-Verkehrsdienst von INRIX die Fahrer der BMW 5er-Serie zusätzlich mit minutengenauen Vorhersagen über Verkehrsfluss und Reisezeiten und liefert Unfallwarnmeldungen auf über acht Millionen Straßenkilometern. INRIX Traffic bezieht seine Informationen aus einem Netzwerk mit mehr als 300 Millionen vernetzten Fahrzeugen und Endgeräten in über 40 Ländern.



Der INRIX On-Street Parking Service ist für die BMW Group in 16 deutschen und nordamerikanischen Städten verfügbar, 2017 kommen noch weitere hinzu. Zu Beginn wird der Dienst in Deutschland (Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Stuttgart) und den Vereinigten Staaten (Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Philadelphia, Phoenix, San Francisco, Seattle und Washington, D.C.) verfügbar sein.



INRIX Parking bietet die weltweit größte Parking-Datenbank mit über 35 Millionen Parkplätzen an 100.000 Standorten in 8.700 Städten in über 100 Ländern. Einer der am meisten nachgefragten Dienste, die Bereitstellung dynamischer Belegungsinformationen, ist für fast 20.000 Parkplätze in über 2.000 Städten und 67 Ländern verfügbar. Außerdem nutzen die patentierten INRIX On-Street-Parking-Dienste Maschinenlernfähigkeiten, um aufgrund einer präzisen und stetig aktualisierten Datenbasis die Belegung an 200.000 Standorten in fast 40 Städten weltweit vorherzusagen.



Über INRIX



INRIX ist ein weltweit führender Anbieter von dynamischen Services für das vernetzte Automobil und datenbasierten Verkehrsanalysen in Echtzeit. Das Unternehmen nutzt Big Data, die Cloud und intelligente Vorhersagetechnologien zur Lösung von Mobilitätsherausforderungen. Zu diesem Zweck kooperiert INRIX mit zahlreichen Partnern, zum Beispiel mit Automobilherstellern, Regierungen, Mobilfunkbetreibern, Entwicklern, Werbetreibenden und Unternehmen.



