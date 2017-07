Die zukunftsweisende Vereinbarung lässt Kunden von INRIX und APCOA künftig auf Europas umfangreichsten Bestand an statischen und dynamischen Parkplatzdaten zugreifen



München (ots/PRNewswire) - INRIX (http://inrix.com/) und die APCOA Parking Group (http://www.apcoa.de/) (APCOA) gaben heute eine umfassende neue Partnerschaft zum Austausch von Parkplatzinformationen bekannt. Kunden von INRIX profitierten bisher schon von der weltgrößten Datenbank für Parkplatzinformationen. Jetzt haben sie zusätzlich Zugriff auf die umfangreichen Parkplatzinformationen von APCOA, Europas führendem Betreiber von Parkhäusern.



Das Abkommen mit APCOA ist einmalig in Europa und sichert INRIX Zugriff auf Informationen zu 1,4 Millionen Parkplätzen an über 9.000 Standorten in 13 Ländern. Diese Informationen fließen direkt in den INRIX Off-Street-Parking-Service und machen europäischen Autofahrern das Parken einfacher und bequemer als je zuvor. Die Datenbanken, die aktuellen Kunden zur Verfügung stehen, werden um die zusätzlichen Informationen von APCOA ergänzt. Künftige Neukunden haben die verbesserte Datenbank automatisch verfügbar, um eines der drängendsten Mobilitätsprobleme zu lösen.



"Parken ist und bleibt weltweit eines der zentralen Themen für Autofahrer und Städte und trägt wesentlich zur Bildung von Verkehrsstaus bei. Es gab zwar große Fortschritte im Bereich der Navigation, aber das Problem der Parkplatzsuche ist immer noch nicht gelöst", sagt Alex Israel, General Manager und Vice President Parking bei INRIX. "Die Vereinbarung ist die erste dieser Art in Europa. Durch den Zugriff auf die Parkinformationen von APCOA kann INRIX Automobilherstellern die beste Lösung im Markt zur Verfügung stellen und sie dabei unterstützen, die wachsenden Herausforderungen beim Parken in Städten in den Griff zu bekommen - und die Autofahrer schnell und bequem zur nächsten Parkgelegenheit zu lotsen."



Durch die nahtlose Integration der Informationen aus der INRIX-Datenbank, die 100.000 Standorte in 8.700 Städten in über 100 Ländern umfasst, genießen auch die europäischen Nutzer von Diensten und Anwendungen von APCOA neue Vorteile und mehr Komfort. Durch die Partnerschaft kann APCOA die bestehenden Kundenbeziehungen weiter verbessern.



"Diese Kooperation stellt einen Meilenstein in der Park-, Automobil- und Mobilitätsbranche dar", sagt Philippe Op de Beeck, CEO der APCOA Parking Group. "Wir haben uns mit INRIX zusammengetan, um unsere digitalen Dienste und die Parkplatzsuche weiter zu verbessern. Das nützt den Städten, der Umwelt und natürlich den Autofahrern. Der Einfluss von Big Data auf das Mobilitäts- und Parkmanagement wird immer größer, und diese Partnerschaft hilft uns dabei, Parken nutzerfreundlicher und einfacher zu machen."



Die Partnerschaft mit APCOA ist ein weiterer Baustein beim stetigen Ausbau des INRIX Parking-Service-Portfolios. So hat INRIX zum Beispiel erst vor kurzem angekündigt, seine Off-Street-Parking-Informationen in der Mercedes-Benz E-Klasse verfügbar zu machen (http://inrix.com/press/mercedes-benz/). Auch andere führende Autohersteller wie BMW, Lexus und Toyota nutzen INRIX-Parking-Services.



Im Jahr 2013 führte INRIX den ersten dynamischen Off-Street-Parking-Service (http://inrix.com/press/2730/) für die Suche nach freien Parkplätzen abseits der Straße ein und bot im Juni 2015 auch die erste integrierte Lösung für die Suche nach freien Straßenparkplätzen (On-Street Parking (http://inrix.com/press/schnell er-einen-parkplatz-finden-mit-dem-neuen-inrix-on-street-parking/)) an. Im August 2015 übernahm INRIX ParkMe (http://inrix.com/press/parkme-german/), ein führendes Unternehmen im Bereich Park-Services und Parkplatzreservierungen. Der hohe Umfang und die große Genauigkeit seiner Parkdaten in den USA und Europa wurden kürzlich von SBD bestätigt (http://inrix.com/press/inrix-sbd-benchmark-parking-study/).



Über INRIX



INRIX ist ein weltweit führender Anbieter von dynamischen Services für das vernetzte Automobil und datenbasierten Verkehrsanalysen in Echtzeit. Das Unternehmen nutzt Big Data, die Cloud und intelligente Vorhersagetechnologien zur Lösung von Mobilitätsherausforderungen. Zu diesem Zweck kooperiert INRIX mit zahlreichen Partnern, zum Beispiel mit Automobilherstellern, Regierungen, Mobilfunkbetreibern, Entwicklern, Werbetreibenden und Unternehmen. INRIX hat 450 Kunden in 60 Ländern und betreibt Niederlassungen in Kirkland, Seattle, Santa Monica, London, Manchester und München.



Über INRIX Parking



INRIX Parking bietet die weltweit größte Parking-Datenbank mit über 35 Millionen Parkplätzen an 100.000 Standorten in 8.700 Städten in über 100 Ländern. Einer der am meisten nachgefragten Dienste, die Bereitstellung dynamischer Belegungsinformationen, ist für fast 20.000 Parkplätze in über 2.000 Städten und 67 Ländern verfügbar. Außerdem nutzen die patentierten INRIX On-Street-Parking-Dienste Maschinenlernfähigkeiten, um aufgrund einer präzisen und stetig aktualisierten Datenbasis die Belegung an 200.000 Standorten in fast 40 Städten weltweit vorherzusagen. INRIX ist der bevorzugte Anbieter von Parkinformationen und -diensten von führenden Automobil- und Anwendungsherstellern wie BMW, Lexus, Mercede-Benz, Toyota, Microsoft Bing und Waze, und außerdem von Verkehrsbehörden und Autofahrern rund um die Welt



Über die APCOA PARKING Gruppe



Die APCOA PARKING Gruppe ist der führende europäische Parkraum-Manager. Über 45 Jahre Erfahrung, Know-How aus 13 europäischen Ländern und ein breit gestreutes Kunden-Portfolio zeichnen den Konzern aus. Mehr als 30 europäische Flughäfen haben APCOA mit dem Management ihrer Parkierungsanlagen betraut.



Die APCOA Gruppe bewirtschaftet über 1,4 Millionen Einzelstellplätze. Dabei garantiert APCOAs internationaler Erfahrungshintergrund Kunden und Immobilieneignern zukunftsweisende und innovative Parkservices an über 9.000 Standorten. 4.600 Mitarbeiter arbeiten auf der Basis von internationalem Know-How, lokalen Ortskenntnissen, individuellen Verträgen und maßgeschneiderten technischen Lösungen. Die Konzernzentrale und die deutsche Niederlassung haben ihren Sitz in Stuttgart, Deutschland. www.apcoa.com.



