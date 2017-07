Noch läuft die Suche nach einem Käufer für die HSH Nordbank. Doch die Landesregierungen in Hamburg und Kiel arbeiten schon an einem Rettungsplan - falls der Verkaufsprozess doch noch scheitert.

Die Landesregierungen in Hamburg und Schleswig-Holstein arbeiten an einem Rettungsplan für den Fall, dass der derzeit laufende Verkauf der HSH Nordbank scheitert. Der Plan sieht eine Fusion der soliden Teile von HSH Nordbank und Nord/LB sowie die Bildung einer gemeinsamen Abbaubank vor. Das erfuhr die WirtschaftsWoche aus Kreisen der Landesregierungen und der Bank. In die Gespräche sollen auch das Berliner Finanzministerium und die Bankenaufsicht eingebunden sein.

Die Eigentümer der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...