Mit allen Mitteln kämpft die Industrie für eine Zukunft ihrer lukrativsten Technik - der Diesel soll nach ihrem Willen nicht sterben. Doch die Schlacht scheint aussichtslos, der Markt hat entschieden.

Wenn man es nicht besser wüsste, man müsste diesen Beamten für einen einflussreichen Mann halten. Er ist in leitender Stellung in der baden-württembergischen Landesregierung tätig und kümmert sich dort um alles, was mit dem Thema Diesel zu tun hat. Auf keinen Fall darf er in der Öffentlichkeit auftauchen, zu heikel ist alles, was derzeit seinen Schreibtisch verlässt. Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Stuttgart? Er erarbeitet sie. Eine blaue Plakette, um die Belastung mit Stickoxiden zu senken? Er formuliert es aus. Am 19. Juli wird der Mann im Verwaltungsgericht Stuttgart seinen wichtigsten Plan erläutern. Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft des Diesels.

Im Auftrag seines Ministerpräsidenten soll er sich einer Klage der Deutschen Umwelthilfe erwehren, die ein allgemeines Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Stuttgart fordert, weil sie die Luft über das gesetzlich erlaubte Maß hinaus belasten. Es wäre das erste in der Republik, ausgerechnet in der Autohauptstadt. Wenn er vor Gericht keine Lösung aufzeigt, die eine Einhaltung der Luftwerte ohne Fahrverbote in Aussicht stellt, dann hat das Ende des Dieselmotors in Deutschland begonnen. Denn fällt Stuttgart, so sehen sie das in der Autoindustrie, dann wenden sich Kunden endgültig vom Diesel ab, dann bleiben sie auf der Technik sitzen, die ihnen die Zukunft garantieren sollte.

Also wird der Mann vortragen, wie stark die Abgasbelastung sinken würde, wenn die blaue Plakette für Dieselfahrzeuge umgesetzt würde. Wie der öffentliche Nahverkehr unterstützt werden kann, um die Straße zu entlasten. Und vor allem: Wie die Autos der aktuellen Dieselgeneration nachgerüstet werden könnten. "Natürlich rotieren wir hier alle im Hause, um diesen Bericht fertig zu bekommen", sagt er. "In erster Line aber warten wir auf die Vorschläge der Autokonzerne." So viel zum Thema Macht.

Den wichtigsten Teil seines Planes nämlich, die Nachrüstung der aktuellen Dieselfahrzeuge, wird das Ministerium nicht selber schreiben. Der kommt direkt vom Verband der Automobilindustrie, der ihn wiederum, so munkelt man im Ministerium, von den Chefs der Autokonzerne, allen voran Daimler-Mann Dieter Zetsche, diktiert bekommt. In der Landesregierung wird nur noch geprüft, ob man mittragen kann, was die Bosse sich überlegt haben.

Überall, wo es Fäden zu ziehen gibt, zerren die Lobbyisten der deutschen Autoindustrie, um den Diesel zu retten. In Stuttgart, in München, wo man sich in der Landesregierung den stärksten öffentlichen Fürsprecher erhofft, in Berlin und Brüssel, wo es die finanziell entscheidenden Punkte zu machen gilt. Der Schlachtplan der Lobbyisten ist klar. Ein bisschen nachgeben, ein bisschen einräumen, aber letztlich festhalten am alten Argument: Der Diesel ist die beste Übergangstechnologie. Solange wir keine flächendeckende Elektromobilität haben, brauchen wir ihn, um die Klimaziele zu erreichen. Engen wir ihn zu sehr ein, schaden wir gleichzeitig Deutschlands wichtigsten Konzernen, die so abhängig sind wie niemand sonst vom Dieselmotor. Also reguliert nicht zu viel. So will sich die Industrie im Bündnis mit Politik und Gewerkschaften (wie auch an anderer Stelle, siehe Seite 32) im Streit um die Zukunft des Diesels durchsetzen.

Womöglich aber werden all diese Appelle nichts mehr nutzen: Denn während die Politik noch laviert, wie hart sie die Autoindustrie angehen will, haben immer mehr Kunden genug von den nicht enden wollenden Abgasskandalen und wenden sich vom Diesel ab. Selbst der ADAC rät seit vergangener Woche vom Kauf von Dieselfahrzeugen ab. Deutschlands wichtigste Industrie steht vor einem Scherbenhaufen.

Grenzwerte gegen Arbeitsplätze

Es war nur Tage nach Bekanntwerden des VW-Abgasskandals, als Menschen im Umfeld von Dieter Zetsche einen ungewöhnlichen Wandel des Daimler-Chefs bemerkten. Der sonst so optimistische Zetsche sei mürrisch und gereizt über die Flure der Konzernzentrale in Stuttgart-Untertürkheim gelaufen. Schlechte Presse für den Diesel, nichts komme ihm ungelegener, habe Zetsche seine Laune im kleinen Kreis erklärt.

Wahrscheinlich hat der erfahrene Automanager schon in den ersten Stunden des Skandals geahnt, was da auf die deutschen Autobauer zurollt: 56 Prozent aller Autos, die Daimler in Deutschland absetzt, sind Selbstzünder. Bei BMW und Audi sind es sogar 66 Prozent. Niemand hängt so am Dieseltropf wie diese drei Premiummarken. Besonders wichtig ist der Diesel ausgerechnet bei den großen Modellen und den klassischen Firmenwagen, mit denen Deutschlands Autoindustrie das meiste Geld verdient. Hinzu kommt, dass die Konzerne auf den geringeren CO2-Ausstoß des Diesels angewiesen sind, um die Klimaschutzvorgaben der EU einzuhalten. Denn Dieselmotoren verbrauchen weniger als Benziner, stoßen also auch weniger CO2 aus.

Und es sind ja nicht nur die Autokonzerne direkt, deren Wohl am Diesel hängt. Viele Zulieferer, die Komponenten für Dieselautos herstellen, beobachten die Entwicklung mit Schrecken. Bei Bosch etwa hängen 50.000 der weltweit 390.000 Stellen am Diesel. Schon fürchten die Bosch-Oberen eine geringe Auslastung der Dieselkomponentenwerke im zweiten Halbjahr 2017, die Beschäftigungslage dort sei "kippelig", heißt es in Stuttgart. Schaffen jetzt erste ...

