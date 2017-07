Essen - Ähnlich wie bereits die endgültigen Werte der Markit Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende konnten diejenigen für das Dienstleistungsgewerbe für verschiedene Euroländer überzeugen, so die Analysten der National-Bank AG.Das Wirtschaftswachstum werde sich in den kommenden Monaten fortsetzen. Das dürfte die Debatte um den künftigen geldpolitischen Kurs anheizen. Heute werde man einmal mehr die gegensätzlichen Positionen dazu hören. Während der Bundesbankpräsident sich für eine rasche Änderung der Geldpolitik der EZB stark machen werde, dürfte ihr Chefvolkwirt erneut auf der Bremse stehen und wie die Mehrheit der EZB-Vertreter abwarten und sich an der aktuellen Forward Guidance orientieren wollten.

