Das Hebeldepot von DER AKTIONÄR notierte vor rund zwei Wochen noch knapp 30 Prozent im Plus. Mittlerweile ist das Plus allerdings auf gut 13 Prozent zusammengeschmolzen. Von den sieben noch im Depot befindlichen Werten verzeichnen aktuell drei Werte noch eine positive Performance. Erfahren Sie hier mehr dazu von Thomas Bergmann. Das Hebeldepot verfolgt die Strategie, durch langfristige Investitionen in aussichtsreiche Anlagezertifikate sowie durch Ausnutzen kurzfristiger Trading-Chancen mit Hebelprodukten zum Erfolg zu kommen.