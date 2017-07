FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS EUROPAEISCHEN TECH-SEKTOR TO 'MARKET WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - BARCLAYS CUTS EUROPEAN TECH SECTOR TO 'MARKET WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - BARCLAYS RAISES EUROPAEISCHE ENERGIEBRANCHE TO 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EUROPEAN ENERGY TO 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EUROPEAN MATERIALS SEKTOR TO 'MARKET WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - BARCLAYS RAISES EUROPEAN MATERIALS TO 'MARKET WEIGHT' ('UNDERWEIGHT')



- BERNSTEIN CUTS PREMIER OIL TO 'MARKET-PERFORM' ('OP') - TARGET 63 (150) PENCE - BERNSTEIN CUTS TULLOW OIL TO 'MARKET-PERFORM' ('OP') - TP 190,00 (340,65) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2550 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 232 (275) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 67 (68) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS NOSTRUM OIL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 540 (600) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS OPHIR ENERGY PRICE TARGET TO 100 (120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 56 (75) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 200 (260) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BHP BILLITON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1600 (1400) PENCE - GOLDMAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 485 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HAYS PRICE TARGET TO 149 (145) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES MONDI PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES SHIRE TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 4450 PENCE - JEFFERIES CUTS RECKITT BENCKISER TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 8400 (7750) PENCE - JEFFERIES RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 680 (620) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 204 (218) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BIFFA PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HELICAL TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 375 (340) PENCE - JPMORGAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 3550 (3400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2600 (2400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES NEWRIVER PRICE TARGET TO 370 (355) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RESUMES INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE WITH 'HOLD' - TARGET 170 PENCE - UBS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1050 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 650 (775) PENCE - UBS CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 650 (775) PENCE - UBS CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1375 (1400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2000 (2050) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 350 (390) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 3700 (3750) PENCE - 'BUY'



