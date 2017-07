Lieber Leser,

der US-Autoabsatz, vor allem im PKW-Bereich verliert weiter an Schwung. So auch per Monat Juni. Es wird geschätzt, dass der Absatz für 2017 bei 16,5 Mio. Fahrzeugen liegen wird. Im Januar wurde die Anzahl noch auf über 17 Mio. geschätzt. Zum Verständnis: Die Daten für den US-Autoabsatz werden mit Hilfe der monatlich verzeichneten Absätze, unter Berücksichtigung eines saisonalen Faktors, auf das volle Jahr geschätzt.

So fielen die Absätze nach ... (Rami Jagerali)

