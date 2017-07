Hamburg (ots) - Diese Woche spricht Designerin Stella McCartney (45) in GALA (Ausgabe 28/2017, ab heute im Handel) über Rollenklischees: "Ich habe vor Kurzem angeregt, die Kinderkollektion nur an einem Model zu fotografieren und nicht getrennt nach Geschlecht. Mädchen wollen nicht nur Prinzessinnen sein. Sie lieben genauso Superhelden und Tiger."



Die Tochter von Musik-Legende Paul McCartney bezeichnet sich selbst als "Öko-Feministin". "Ich war nie bewusst Feministin, aber das, was ich sage und wie ich handle, kommt der Definition wohl sehr nah. Ist es nicht traurig, dass dieser Begriff überhaupt noch existieren muss? Es gibt kein adäquates Wort im männlichen Kontext dafür. Es zeigt nur, wie sich Frauen heute noch behaupten müssen."



