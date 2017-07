Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherzentralen in Deutschland verlangen vor der Wahl von den Parteien eine private Rente in staatlicher Obhut. "Gerade bei der privaten Altersvorsorge ist der politische Handlungsdruck groß", sagte der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), Klaus Müller, in Berlin. Viele private Policen seien zu teuer und zu kompliziert, weil Banken und Versicherungen hohe Gebühren für Verwaltung und Vertrieb berechneten, kritisierte er.

Vorbild für die Verbraucherschützer ist Schweden. Die Beschäftigten in dem skandinavischen Land sparen 2,5 Prozent ihres Bruttogehalts und können entscheiden, ob sie das Geld in einen Staatsfonds oder in einem privaten Fonds investieren. Über die Hälfte aller Sparer ist bei ihrer privaten Vorsorge im staatlichen Fonds investiert, dessen Kosten laut VZBV sehr niedrig sind.

Mit einer privaten Rente sollen die Beschäftigen zusätzlich für das Alter Geld zur Seite legen, weil die gesetzliche Rente in Zukunft wegen der Alterung der Gesellschaft weniger bringen wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die staatlich verwaltete Privatrente jüngst als eine "gute Idee" bezeichnet. Die hessische Landesregierung streitet unter dem Begriff "Deutschland-Rente" ebenfalls für ein solches Modell.

Die Verbraucherzentralen fordern für die Zeit nach der Bundestagswahl außerdem, dass eine neue Regierung Provisionen bei der Anlageberatung und bei Vergleichsportalen verbietet. VZBV-Chef Müller hatte bei der Vorstellung der Wahlprüfsteine zugleich ernüchternde Zahlen für die Politik im Gepäck. Über zwei Drittel der Wähler haben nur geringes oder gar kein Vertrauen in die Parteien, dass sie die Interessen der Verbraucher wirklich schützen. "Das ist ein Weckruf. Die nächste Bundesregierung muss Vertrauen zurückgewinnen", sagte Müller.

Bei den Verbraucherzentralen sind vergangenes Jahr nach eigenen Angaben 265.000 Beschwerden eingegangen, vor allem in den Bereichen Telekommunikation, Post und Finanzanlage.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2017 04:52 ET (08:52 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.