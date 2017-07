München (ots) -



- "Berlin - Tag & Nacht" mit starken 13,2 % MA - "Teenie Mütter" mit 7,7 % MA, "Die Babystation" mit 7,8 % MA - Tagesmarktanteil von 6,7 %



Am gestrigen Mittwoch punktete RTL II mit seinen Doku-Soaps in der Primetime. Ab 20:15 Uhr überzeugte "Teenie Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen" mit 7,7 % MA bei den 14- bis 49-Jährigen. Eine neue Episode von "Die Babystation - Jeden Tag ein kleines Wunder" erreichte im Anschluss starke 7,8 % MA in dieser Zielgruppe. Insgesamt verfolgten bis zu 1,3 Mio. Zuschauer die Doku-Soap über die Erlebnisse junger Assistenzärzte und Hebammen bei ihrer Arbeit.



Bereits am Vorabend erzielte die Kult-Soap "Berlin - Tag & Nacht" sehr gute 13,2 % MA bei den 14-49-Jährigen und damit den besten Wert seit September 2015 in dieser Zielgruppe. Bei den 14- bis 29-Jährigen überzeugte "Berlin - Tag & Nacht" mit einem Marktanteil von 28,7 %. Die RTL II News konnten im Anschluss mit 10,0 % MA (14-49) bzw. 21,4 % MA (14-29) punkten.



Insgesamt erreichte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,7 %.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 05.07.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



