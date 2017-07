Wien (APA-ots) -

* Nimm3 M, L und XL ohne Roaming und Nimm3 Travel L und XL mit Roaming. * Bei Neuanmeldung bis Ende August doppelte GB solange Tarif aufgeladen wird. * Sofortige, gratis Wechselmöglichkeit zwischen Tarifen mit und ohne Roaming. * Nimm3 jetzt auch auf [Amazon] (http://www.amazon.at/) erhältlich.

Drei startet am 6.Juli 2017 ein neues Nimm3 Tarifportfolio. Neben Nimm3 Klassik, das weiterhin bestehen bleibt, bringt das Unternehmen fünf neue Tarifoptionen für Wertkartenkunden auf den Markt. Drei Tarife, Nimm3 M, L und XL bieten kein Roaming an, während Nimm3 Travel L und Travel XL Roaming inkludieren. Allen Nimm3 Tarifen gemein ist keine Bindung, kein Aktivierungsentgelt, keine Servicepauschale, aber volle Kostenkontrolle und Serviceleistung.

Zwtl.: Doppelte Gigabytes - ein Tarifleben lang.

Als Willkommensgeschenk erhalten alle Kunden bei Aktivierung eines neuen Nimm3 Tarifs bis Ende August 2017 das doppelte Datenvolumen. Solange Kunden ihren Tarif nicht wechseln, erhalten sie auch weiterhin Monat für Monat die doppelte Gigabyte-Menge. Nimm3 L um 15 / Monat bietet dadurch 10GB (statt 5GB), Nimm3 XL um 20 inkludiert 20 GB (statt 10 GB), während Nimm3 Travel L um 15 4G (statt 2 GB) und Nimm3 Travel XL um 30 16 GB (statt 8 GB) monatlich inkludieren.

Zwtl.: Einfacher Tarifwechsel.

Für Kunden, die nur selten verreisen, bietet das neue Nimm3 Portfolio einen besonderen Vorteil: Kunden können gratis von jedem Nimm3 Tarif ohne Roaming in jeden beliebigen Nimm3 Tarif mit Roaming wechseln. So kann z.B. ein Kunde mit L Tarif in den Travel L oder auch Travel XL wechseln. Der sofortige Tarifwechsel ist in beide Richtungen möglich. Kunden erhalten dabei die Einheiten des neuen Tarifs, während die vorhandenen Einheiten des bisherigen Tarifs gleichzeitig verfallen.

Mehr zum neuen Nimm3 Tarifportfolio von Drei auf [www.drei.at/nimm3] (http://www.drei.at/nimm3).

Zwtl.: Nimm3 jetzt auch auf Amazon.

Das Nimm3 Startpaket um 15 ist jetzt auch auf Amazon erhältlich. Für Amazon Prime Kunden ist der Premiumversand gratis. Mehr auf

[https://www.amazon.de/dp/B06XW91443] (https://www.amazon.de/dp/B06XW91443).

Zwtl.: Über Drei:

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2016 einen Umsatz von 772 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel "Service-Champion" (8/2016). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017).

Rückfragehinweis: Hutchison Drei Austria Gmbh Tom Tesch Pressesprecher +43 (0) 50 660 33700 tom.tesch@drei.com www.drei.at/Presse

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0098 2017-07-06/11:22

AXC0108 2017-07-06/11:29