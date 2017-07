Die Fahrt über verschlungene Highways, stark befahrene Metropolstraßen und verschlafene Waldstraßen endet mit einem idyllischen Stopp am See. Zumindest suggeriert das Seh- und Hörsinn den "Testfahrern". Tatsächlich haben die Insassen das Fahrzeug während der ganzen "Reise" nicht verlassen. Möglich macht das Erlebnis die im Testfahrzeug verbaute Summit Next Technologie von Harman, die den Insassen ein fast schon Kino-ähnliches Erlebnis beschert. Im Summit Next-System verbindet das auf Audiosysteme spezialisierte Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...