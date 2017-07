Die Tesla-Aktie verlor gestern rund vier Prozent an Wert. Auslöser für den Kursrutsch war eine Pressemeldung am Montag, wonach der E-Auto-Pionier sein Produktions-Soll in der ersten Jahreshälfte nur um Haaresbreite erreichte. Viele Aktionäre hätten das Tesla-Papier wahrscheinlich bereits am US-Nationalfeiertag auf die Verkaufsliste gesetzt, doch auch die Börse macht ab und...

Den vollständigen Artikel lesen ...