Am Montag vergangener Woche erreichte der US-Elektrofahrzeugbauer Tesla mit knapp 387 US-Dollar einen neuen Verlaufsrekord, die runde 400er-Marke schien manchen schon als sicher. Jetzt könnte es sein, dass die Aktie ihre liebe Not hat, die 300er-Marke zu halten. Zwei Gründe waren dafür verantwortlich, dass diese Woche bislang fatal läuft, dem kräftigen Minus des Montags gestern ein noch deutlicherer Abschlag von über sieben Prozent folgte:

Zum einen Meldete Tesla am Dienstag, an dem die US-Börsen ja geschlossen blieben, dass man im 2. Quartal 22.000 Fahrzeuge ausgeliefert habe. Das war zwar ein Plus von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Aber es war weniger als gedacht. Nicht gut, denn wenn Tesla in 2018 an der Gewinnschwelle kratzen will, muss die ...

