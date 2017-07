FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rendite deutscher Staatspapiere mit zehnjähriger Laufzeit ist am Donnerstag erstmals seit Januar 2016 über 0,5 Prozent geklettert. Bereits seit gut einer Woche legt die Verzinsung von Bundesanleihen im Handel fast kontinuierlich zu. Grund dafür sind jüngste Aussagen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), die an den Finanzmärkten die Erwartung einer baldigen Reduzierung der EZB-Wertpapierkäufe bestärkt haben.

Mario Draghi hatte sich äußerst zuversichtlich zur Wirtschaft im Euroraum geäußert und den jüngsten Rückgang bei der Inflation als vorübergehend bezeichnet. In allen Euro-Ländern mit Ausnahme Griechenlands legten am Donnerstag die Renditen zu. Besonders stark war der Anstieg in Irland. Die Aussicht auf geringere Nachfrage am Rentenmarkt durch eine mögliche Reduzierung der EZB-Wertpapierkäufe lässt die Renditen steigen./tos/bgf/stb

