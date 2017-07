Die Allianz Real Estate hat beim Hochhausprojekt "The Icon Vienna" der Signa-Holding zugeschlagen. Mit einem Kaufpreis jenseits der 500 Mio. Euro ist es die bisher größte Immobilientransaktion des Jahres, wie Signa am Donnerstag mitteilte. "Auch 2016 hat es keinen vergleichbar großen Deal am Wiener Markt gegeben", heißt ...

