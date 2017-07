Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Hannover (pts011/06.07.2017/11:10) - Bei der Behandlung schwerer Erkrankungen wie Leberkrebs oder Typ-2-Diabetes mellitus ist es wichtig, dass Wirkstoffe möglichst direkt in die betroffenen Körperzellen gelangen. Der Rodos Biotarget GmbH ist nun genau dies gelungen: Das hannoversche Unternehmen optimiert die körpereigene Logistik mit Hilfe eines "Navigationssystems" für Medikamente und bringt die Wirkstoffe per Nanotransporter an ihr Ziel. Derzeit läuft eine Finanzierungskampagne auf der Crowdinvesting-Plattform https://www.aescuvest.de . Schon mit einem Betrag ab 250 Eur können Anleger zur Entwicklung von fünf Nanomedizin-Präparaten mit großem therapeutischem Potenzial beitragen. "Was Amazon im Bereich des Handels perfektioniert hat, erreicht unsere Entwicklung auf zellulärer Ebene: Logistik auf höchstem Niveau", erklärt Dr. Marcus Furch, einer der beiden Geschäftsführer von Rodos Biotarget. "Unsere Plattform-Technologie TargoSphere ermöglicht es, Wirkstoffe für den Transport im menschlichen Körper einzukapseln. Die Oberfläche der winzig kleinen Kügelchen versehen wir mit Molekülen, die nur an ganz bestimmten Körperzellen andocken. So gelangen die Wirkstoffe gezielt an ihren Bestimmungsort, ohne unbeteiligte Köperzellen negativ zu beeinflussen. Mit unserem Portfolio gentherapeutischer Wirkstoffe können wir die gezielte Behandlung von Krankheiten ermöglichen, für die es einen hohen medizinischen Bedarf gibt." Viele Patienten könnten von der neuartigen Technologie profitieren, ist auch Dr. Robert Gieseler-von der Crone überzeugt. Gemeinsam mit Dr. Marcus Furch leitet er als Geschäftsführer das biopharmazeutische Unternehmen: "Die Kombination des Wirkstoffportfolios mit unseren zellspezifischen Nanotransportern kann gegen derzeit nur sehr unzureichend behandelbare Krankheiten der Leber und der Bauchspeicheldrüse eingesetzt werden." Mit den neuen Behandlungskonzepten verbesserten sich die Erfolgschancen in der Therapie dieser lebensbedrohlichen oder chronischen Erkrankungen deutlich. Finanzierungskampagne soll Mittel für Entwicklung von fünf Präparaten einbringen Mindestens 300.000 Euro will das Unternehmen aktuell in Form einer Finanzierungskampagne auf https://www.aescuvest.de/rodos-biotarget sammeln, um die Entwicklung von fünf neuen, eigenen Nanomedizin-Präparaten voranzutreiben. Die Plattform hat sich auf den Gesundheitsmarkt spezialisiert und verfügt über einen wissenschaftlichen Beirat, der den Nanotransportern aus Hannover ein großes Potenzial zutraut. Interessierte Anleger können sich ab 250 Euro beteiligen. Mit der Finanzierung über die Crowd hat das Forscher-Team bereits gute Erfahrungen gesammelt. Bei einer ersten Kampagne im vergangenen Jahr wurden rund 370.000 Euro aufgenommen. Die vorwiegend privaten Anleger der Crowd reihen sich in die Gruppe prominenter Investoren wie dem High-Tech Gründerfonds, dem ERP-Startfonds der KfW und dem Hannover Innovationsfonds, die das Unternehmen seit dem Start im Jahr 2008 mit Risikokapital finanziert haben. aescuvest ist die erste europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von über 9.000 registrierten Nutzern sowie mehr als 220.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe. aescuvest bietet Start-up- und Wachstumsunternehmen aus den Sektoren Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung Finanzierungs-, Marketing- und Vertriebsunterstützung aus einer Hand und dient so als Sprungbrett in einen der dynamischsten deutschen Wirtschaftszweige. https://www.aescuvest.de Warnhinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die tatsächlich erzielte Rendite Ihrer Anlage kann höher oder niedriger ausfallen. Die aescuvest GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass ausgewiesene Zinsen tatsächlich erzielt werden. (Ende) Aussender: aescuvest GmbH Ansprechpartner: Dr. Patrick Pfeffer Tel.: +49 69 25474164-4 E-Mail: presse@aescuvest.de Website: www.aescuvest.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170706011

