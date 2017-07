Köln (ots) - Das Gesundheitsportal Onmeda feiert seinen 20. Geburtstag. Onmeda zählt mit 10,8 Millionen Visits im Monat (IVW, Mai 2017) zu den beliebtesten und reichweitenstärksten Gesundheitsportalen Deutschlands. Aktuell baut das mehrfach zertifizierte Gesundheitsportal das Angebot an von Experten betreuten Foren weiter aus.



Onmeda wurde 1997 - damals unter dem Namen Medicine-Worldwide.de - von Medizinern der Berliner Charité Universitätsmedizin und Wissenschaftlern des Berliner Max-Planck-Instituts ins Leben gerufen und ist damit Pionier unter den Gesundheitsportalen. Heute bietet Onmeda interessierten Nutzern deutschlandweit das umfangreichste Angebot an Gesundheitsinformationen, Ratgebern, Tests, Videos sowie Diskussionsforen zu Themen wie Medizin, Gesundheit, Ernährung, Wellness und Schwangerschaft.



Den Grund für diesen Erfolg sieht Onmeda-Chefredakteur Stefan Schweiger vor allem in der Kontinuität, mit der die Onmeda Redaktion den Schatz an Ratgeber-Artikeln zu mehr als 700 Krankheitsbildern und 150 Symptomen aufgebaut hat und laufend auf dem aktuellen Stand hält: "Unsere Prinzipien, laienverständlich, unabhängig und auf der Grundlage der evidenzbasierten Medizin über medizinische Themen zu berichten, werden wir auch in Zukunft beibehalten. Dabei unterstützen uns 27 ausgewiesene Medizin-Experten in unseren Foren: Inzwischen werden hier jeden Monat mehrere Tausend Fragen gestellt und beantwortet. Auch weiterhin möchten wir auf jede Gesundheitsfrage die passende Antwort liefern", so Schweiger.



Ein Online-Service, der enorme Relevanz hat: Rund 73 Prozent der Internetnutzer informieren sich im Netz über das Thema Gesundheit (Quelle: Forsa Umfrage 2016). Umso wichtiger ist die Qualität und Seriosität der Inhalte auf Gesundheitsportalen. Onmeda folgt dabei hohen Qualitätsstandards und ist mehrfach zertifiziert.



Für Betroffene und Angehörige soll das Onmeda-Forum eine hilfreiche Plattform darstellen. Aktuell baut Onmeda, das bereits die größte Bandbreite an Experten moderierten Foren aufweist, dieses Angebot weiter aus: unter anderem um die Themen Schilddrüsenerkrankungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten sowie Depression und Burnout. "In unserer Community können sich Betroffene austauschen und gegenseitig unterstützen sowie Fragen an unsere Gesundheitsexperten stellen. Wir weisen unsere User aber immer darauf hin, dass wir keine Ferndiagnosen stellen können und der Besuch unserer Seite keinen Arztbesuch ersetzt. Wir unterstützen unsere Leser aber dabei, gesundheitliche Eigenverantwortung zu übernehmen", so Schweiger weiter.



Onmeda ist auch international erfolgreich. Im Mai 2012 startete Onmeda die Internationalisierung des Angebots und launchte mit Onmeda.es das erste Premiumportal für Gesundheit in Spanien, 2016 folgte Onmeda.fr in Frankreich.



Mehr Informationen zur Historie von Onmeda finden Sie hier: http://www.onmeda.de/magazin/20-jahre-onmeda.html



Über Onmeda



Onmeda bietet umfangreiche und hochwertige Inhalte rund um die Themenfelder Medizin & Gesundheit und zählt mit 5,49 Millionen Unique Usern und 10,78 Millionen Visits (AGOF digital facts 2017-03, Einzelmonat März und IVW Mai 2017, stationär+mobil) zu den führenden Gesundheitsportalen in Deutschland. Die Onmeda Redaktion setzt sich aus erfahrenen Medizinredakteuren zusammen, die neutral und unabhängig über aktuelle Gesundheitsthemen informieren. Die hohe Qualität von Onmeda spiegelt sich auch in der mehrfachen Zertifizierung des Portals wider (afgis-Qualitätslogo, HONcode).



Onmeda gehört zur gofeminin.de GmbH, die mit gofeminin.de die deutschsprachige Website von aufeminin.com, Europas führender Online-Plattform für die weibliche Zielgruppe, anbietet. Die gofeminin GmbH gehört zur französischen aufeminin.com S.A., an der die Axel Springer SE mehrheitlich beteiligt ist.



OTS: goFeminin.de GmbH - Gesundheitsportal Onmeda newsroom: http://www.presseportal.de/nr/74473 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_74473.rss2



Pressekontakt: Paula Gabrych presse@gofeminin.de Tel.: +49 (0) 221 / 283 250-321 gofeminin.de GmbH Cäcilienstraße 30 50667 Köln