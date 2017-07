Die deutschen Industrieaufträge wachsen nur halb so stark wie erwartet. Am Nachmittag stehen Daten vom US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Außerdem wird der ISM-Service-Index erwartet. Der DAX bewegte sich zu Beginn des Handelstages kaum, rutschte mittlerweile aber ins Minus. Die Aktien der Commerzbank sind gefragt. Der Finanzinvestor Cerberus soll Positionen aufbauen. Unterdessen ist die Versandapotheke Zur Rose an die Börse gegangen. Holger Scholze berichtet.