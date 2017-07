Bei Gea Group beobachten wir Vorkäufe. 34 Mio. Euro Tagesumsatz mit 2,9 % Kursgewinn sind ein Indiz dafür, dass in den nächsten GEA-Zahlen plus Strategie-Vorschau die eigentlich längst fällige Comeback-Spekulation griffig wird. Darauf warten wir schon seit mehr als 12 Monaten, weil der sehr vorsichtige Chef bis jetzt nicht klarstellt, wie er das Produktportfolio von GEA ausweiten will.



Nach dem Verkauf des Geschäftes für Wärmetauscher verfügt Gea über eine ausreichende Kriegskasse, die (vorsichtig geschätzt) den Erwerb von Technik-Unternehmen zulässt. Diese sind im Geschäftsvolumen bei etwa 700 bis 900 Mio. Euro Umsatz angesiedelt. Die aktuelle Basis bleibt ein Kauf.