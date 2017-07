Am Morgen meldete das deutsche Wirkstoff-Forschungsunternehmen Evotec, dass man für zwei Jahre von der IFB (Investitions- und Förderbank) Hamburg Fördergelder für die T-Zellen-Immuntherapie-Entwicklung erhalten werde. Über das Volumen gab es keine Angaben, aber es dürfte eine Summe sein, die es die Sache wert macht, veröffentlicht zu werden. Good news? Sicher.

Gut, das Geld ist kein Geschenk. Aber wenn Evotec so günstig an Kapital kommt, das die Expansion der Forschung vorantreibt, ist das positiv. Man hatte ja dieses Jahr schon die dänische Novo A/S mit ins Boot genommen und sich so frischen Kapitals versichert. Evotec gibt Gas. Und da das Unternehmen ohnehin schon in der Gewinnzone agiert, eine breite Palette solventer Partner hat und in einem der Top-Zukunftsmärkte agiert, kann man für die Aktie mittelfristig nur sehr optimistisch sein. Aber trotzdem ist Evotec keine Einbahnstraße. Und jetzt sollte ...

