Fragenkatalog zu den Übergangsvorschriften nach KAGB

Zwei Altfonds der Flex-Fonds-Gruppe hat es bereits getroffen: Eine Vorschrift im Kapitalanlagegesetzbuch setzt den Immobilienfonds zu. Wie der Schorndorfer Initiator versichert, greifen die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnamen aber bereits.Der Satz, den die Bundesfinanzaufsicht BaFin in einemveröffentlicht hat, hat es in sich. Er lautet: "Geschlossene AIF, die ab dem 22. Juli 2013 keine zusätzlichen Anlagen tätigen, profitieren von einem vollständigen Bestandsschutz und unterliegen nicht den Vorschriften des KAGB." Diese Regelung erwies sich im Jahr 2013, als das KAGB in Kraft trat, durchaus als praktikabel. Denn so erhielten bereits realisierte Beteiligungen Bestandsschutz und noch nicht geschlossene Fonds konnten über den Stichtag hinaus weiter platziert werden, um Investitionen zu finanzieren.

