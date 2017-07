Im Werk der Bremer Hachez Chocolade GmbH & Co. KG wird ausschließlich Edelkakao verarbeitet. Er macht in dieser Güte nur circa 2,5 Prozent der weltweiten Ernte aus und wird vor allem aus Ecuador sowie in geringeren Mengen aus Venezuela, Papua-Neuguinea und São Tomé bezogen. Die dänische Akquisition umfasste ebenfalls die Traditionsmarke Feodora, deren Tangermünder Standort nach dem Zweiten Weltkrieg in die Hachez-Produktionsstätte verlagert worden war. Zudem werden in der Hansestadt an der Weser einige Varietäten des Toms-Sortiments Anthon Berg hergestellt.

Im Dreischichtbetrieb laufen an fünf Wochentagen - saisonbedingt auch an sechs - insgesamt fünf Produktions- und 13 Verpackungslinien, deren Konfigurationen aus Anlagen zahlreicher verschiedener Maschinenbauer bestehen. Ebenso vielfältig sind die Größen und Geometrien der Verkaufs- beziehungsweise Endverpackungs-Kartons. Optisch besonders interessant sind die Sechs-Eck-Boxen mit 165, 225 oder 300 Gramm Inhalt, die mit diversen Sorten von Schokoladentäfelchen befüllt sind.

Vor allem die erstgenannte Ausführung, die erst seit wenigen Jahren angeboten wird, bereitete in der Vergangenheit aufgrund der nicht unkomplizierten Verklebung des Öfteren Schwierigkeiten. Es war eine hohe Ausschussquote von mitunter bis zu beachtlichen 15 Prozent zu beklagen, weil die Heißleimköpfe nicht optimal eingestellt werden konnten. Deshalb entschloss man sich, den entsprechenden Kartonaufrichter mit einem modernen Schmelzklebstoff-Auftragssystem Pro-Blue Liberty umzurüsten, das mit speziellen Applikatoren kombiniert ist.

Schwenkbare Module

Bei diesen handelt es sich um Auftragsköpfe der Nordson-Serie Pattern-Pro, die als Besonderheit ein Drehscheiben-Design haben. Sie sind mit jeweils zwei, in diesem Fall luftöffnenden beziehungsweise -schließenden Modulen des Typs Mini-Blue ausgestattet, die stufenlos um bis zu 360 Grad ...

