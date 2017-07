comScore erhält erstmals ABC Zertifizierung für Online Video Sichtbarkeit in validated Campaign Essentials



London (ots/PRNewswire) - comScore hat heute bekanntgegeben, dass das Audit Bureau of Circulations (ABC) in Großbritannien die Messung der Video-Sichtbarkeit in validated Campaign Essentials (vCE®) zertifiziert hat. Diese Zertifizierung ergänzt die bereits vorhandenen ABC Akkreditierungen von vCE Viewability für Display und vCE Content Verification und stärkt den Status von vCE als zertifizierte Lösung für den digitalen Werbemarkt in Großbritannien.



vCE Video Viewability misst die Sichtbarkeit von Video-Werbemitteln und entfernt bei der Erfassung der Ad Impressions auch Sophisticated Invalid Traffic (IVT). Video Viewability ist Teil von comScore's ganzheitlicher Werbe- und Zielgruppen-Validierungslösung vCE, die eine de-duplizierte Erfassung von Display-, Video- und Mobile-Impressions über eine Vielzahl von Dimensionen liefert. Diese umfassen Kriterien wie demografische Merkmale der Nutzer, Sichtbarkeit, General und Sophisticated IVT, Brand Safety, regionale Aussteuerung und Engagement.



"ABC gratuliert comScore zur Zertifizierung der Video Viewability-Komponente seines Produktes validated Campaign Essentials. Beim ABC wollen wir für Marken und Mediaagenturen Klarheit und Vertrauen schaffen und freuen uns, bestätigen zu können, dass comScore's vCE Video-Sichtbarkeitsmesslösung die strengen, von der Branche definierten Standards erfüllt, die für die Zertifizierung nach den JICWEBS Viewability Produktprinzipien erforderlich sind." Sagt Simon Redloch, Chief Executive bei ABC. "Die neueste IAB UK Forschung zeigt, dass Video das am schnellsten wachsende Werbeformat ist. Durch die Erweiterung unseres Viewability-Programms auf Video-Tests, liefert ABC den Medien-Industrie Stempel des Vertrauens in diesem wichtigen Bereich."



Anhang der JICWEB Industry-Agreed Viewability Principles, bietet der ABC Video Viewability Report und das Zertifikat der Branche Transparenz und schaffen Vertrauen. Werbetreibende und Agenturen können Sichtbarkeits-Messungen besser vergleich und fundierte Kaufentscheidungen treffen. comScore hat als eines der ersten Unternehmen 2012 eine Content Verification -Zertifizierung erhalten. Anfang diesen Jahres wurde comScore's kontinuierliches Engagement für die Bereitstellung von Desktop-Display-Sichtbarkeitsmessung in vCE mit einer Erneuerung des entsprechenden Zertifikates gewürdigt.



"Video macht heute einen wesentlichen Teil der Werbebudgets aus. Es ist unumgänglich, dass Werbetreibende und ihre Agenturen die Performance ihrer Video-Schaltungen besser erfassen und verstehen, ob sie die Chance hatten, gesehen zu werden," sagt Martin Bromfield, VP Advertising EMEA bei comScore. "Wir freuen uns über die Zertifizierung der vCE Video Viewability durch das ABC. Sie bestätigt, dass wir nicht nur eine Lösung liefern, die an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtet ist, sondern eine, die auch die strengen Standards der Branchenverbände bedient."



Um mehr über diese Zertifikate zu erfahren, besuchen Sie bitte die Seite Drittanbieter Zulassungen, Zertifikate und Prüfungen der comScore Webseite: http://www.comscore.com/About-comScore/Third-Party-Review.



Für Informationen zum Report zu Video Sichtbarkeit des Audit Bureau of Circulations (ABC) besuchen Sie bitte: https://www.abc.org.uk/Certificates/48877701.pdf



Über comScore



comScore, Inc. ist ein führender Anbieter von Digital Media Analytics, der Zielgruppen, Marken und das Onlinenutzungsverhalten der Verbraucher geräteübergreifend präzise misst. Der Zusammenschluss von comScore und Rentrak im Januar 2016, erlaubt es comScore, ein neues Modell in der Cross-Plattform Welt zu etablieren. Basierend auf Präzision und Innovation bieten wir einzigartige Daten, die Digital-, TV- und Bewegtbild-Messungen mit umfangreichen demografischen Informationen kombinieren und das Verhalten der Verbraucher über alle Screens hinweg skalierbar quantifizieren. Damit können Medienanbieter ihre gesamte Nutzerschaft monetarisieren und Werbetreibende ihre Zielgruppen effektiver erreichen. Mit mehr als 3.200 Kunden und Präsenz in mehr als 75 Ländern steht comScore für die Zukunft der Digitalen Messung. comScore Aktien werden derzeit am OTC-Markt gehandelt (OTC:SCOR). Weitere Informationen finden Sie unter comscore.com.



Über ABC



Das Audit Bureau of Circulations (ABC) liefert der Medienindustrie ein Siegel des Vertrauens. Von Medienanbietern, Werbetreibenden und Agenturen gegründet setzten wir gemeinsam definierte, branchenweite Standards für die Leistungsmessung von Print- und Digitalmedien und Events. Darüber hinaus ist das ABC Prüf- und Kontrollorgan. Wir bewerten Media-Messdaten sowie Methoden und Prozesse anhand der gemeinsamen Industriestandards. 1931 gegründet ist das ABC die erste Joint Industrie Währung und ein Gründungsmitglied der International Federation der ABCs.



Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie: www.abc.org.uk



Für Presseanfragen, kontaktieren Sie bitte Native Consultancy: Richard Edwards and Sophie Kennedy on 01442 200971 or abcpressoffice@nativethinking.co.uk



Über JICWEBS



JICWEBS ist der britische Joint Industry Committee für Web Standards und besteht aus folgenden Handelsgremien: Association of Online Publishers (AOP), Internet Advertising Bureau (IAB) UK, News Media Association, ISBA - die Stimme der britischen Werbetreibenden - und das Institut für Praktiker in der Werbung (IPA).



Weitere Informationen finden Sie unter www.jicwebs.org



