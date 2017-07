Bei der Berliner Fashion Week feiert sich die heimische Modebranche. Doch international sind die deutschen Hersteller hoffnungslos abgeschlagen.

Wenn am kommenden Freitag schöne Frauen und Jünglinge in mehr oder minder kühn geschneiderten Textilien über den Laufsteg im Kronprinzenpalais schreiten, wird ein Mann fehlen, der wie kaum ein anderer in der Berliner Szene für Mode und Luxus steht.

Andreas Murkudis streikt. Und schimpft: "Dort stehen eh nur die üblichen C-Prominenten herum und trinken Champagner - für die Designer aber kommt nicht viel Geschäft dabei heraus." Für viele heiße es bloß: "Außer Spesen nichts gewesen."

Murkudis mit seinen zwei Luxusgeschäften in Berlin ist nicht einfach nur ein Ladenbesitzer. Der 55-jährige frühere Geschäftsführer des Museums der Dinge gilt als einer der stilprägenden Charaktere der heimischen Mode- und Designlandschaft. In seinen kühl gestalteten Boutiquen bietet er einen fein ausgewählten Mix bekannter und neuer Marken feil, von Kleidung über Porzellan bis zu Designobjekten.

Murkudis lässt kaum ein gutes Haar am wichtigsten Auftrieb der deutschen Modebranche: "Die Fashion Week findet doch in Wahrheit unter Ausschluss der relevanten Öffentlichkeit statt." Zwar schickt auch KaDeWe-Chef André Maeder seine Einkäufer vorbei. Doch die Vertreter der internationalen Modekaufhäuser "sind zu der Zeit in Paris unterwegs und nicht in Berlin". Das treibt Murkudis um, weil er hierzulande ein Manko sieht: "Talente und Kreative gibt es auch in Deutschland, aber sie werden nicht annähernd genug gefördert."

Deutsche Marken und Designer haben international einen schweren Stand. Einst große und bekannte Namen wie Escada, Strenesse, Laurel, Rena Lange und René Lezard kämpfen gegen den Niedergang oder haben bereits verloren. Sie werden zerrieben zwischen international bekannten Luxusmarken wie Gucci, Dior oder Prada und den preiswerten Hochgeschwindigkeitsanbietern Zara und H&M, die ihre Sortimente in kurzer Zeit an Trends anpassen können. Designer, die in die Fußstapfen der Säulenheiligen der Zunft - Jil Sander, Karl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...