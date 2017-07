Bonn - Ohne maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite gab es gestern nur wenig Bewegung am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.Nach leichten Schwankungen im Tagesverlauf hätten Bundesanleihen mit 10-, 5- sowie 2-jähriger Laufzeit am Abend nahezu unverändert zum Vortag mit 0,47%, -0,24% beziehungsweise -0,60% rentiert. Nachdem am Dienstag am US-Rentenmarkt aufgrund der Feierlichkeiten zum Independence Day nicht gehandelt worden sei, habe die Rendite 10-jähriger Treasuries gestern im Vorfeld der Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung moderat um einen Basispunkt auf 2,33% nachgegeben. Die relativ ausgewogene Diskussion der FOMC-Mitglieder hinsichtlich des Inflationsausblicks sowie des zukünftigen Pfads der US-Geldpolitik vermochte bis heute Morgen ebenfalls keine nachhaltigen Impulse zu setzen, so die Analysten von Postbank Research. (06.07.2017/alc/a/a)

