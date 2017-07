Winterthur (ots) -



Mit Tune-It lanciert Autoneum seine jüngste Innovation für

Teppichsysteme, die durch massgeschneiderte Akustikperformance,

geringes Gewicht und eine ausgezeichnete Umweltbilanz überzeugt.

Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird Tune-It am 11. und 12.

Juli auf der Automotive Acoustics Conference in Zürich/Rüschlikon,

Schweiz. Die global führende Fachtagung für Fahrzeugakustik steht

seit 50 Jahren unter der wissenschaftlichen Leitung von Autoneum.



Als Markt- und Innovationsführer investiert Autoneum

kontinuierlich in die Entwicklung multifunktionaler Komponenten und

Technologien für Lärm- und Hitzeschutz im Fahrzeug, die durch ihre

Leichtbauweise entscheidend zu nachhaltiger Mobilität beitragen. Dazu

zählen auch insbesondere Teppichsysteme, die in der Passagierkabine

geräuschreduzierend wirken und gleichzeitig aufgrund ihrer Grösse das

Fahrzeuggewicht entscheidend beeinflussen. Neu bietet Autoneum

Automobilherstellern mit Tune-It für Nadelvliesteppiche eine

Technologie, die das Fahrzeug von morgen leichter, komfortabler und

umweltschonender macht - und das bei optimaler akustischer Leistung.



Tune-It beruht auf einer neuartigen Faserkombination des

Teppichrückens, mit der die Geräuschisolierung und -absorption

erstmals über die gesamte Oberfläche des Teppichs auf die

spezifischen Bedürfnisse und Geometrie der Passagierkabine abgestimmt

werden kann. Dank diesem technologischen Quantensprung ist es bereits

in der Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle möglich, die entsprechende

Dämmungs- und Absorptionsleistung mittels computergesteuerten

Simulationen anforderungsspezifisch zu definieren. Damit sorgen

Nadelvliesteppiche aus Tune-It für einen optimalen Lärmschutz in der

Passagierkabine. Durch einen Gewichtsvorteil von bis zu 25 Prozent

gegenüber Standard-Nadelvliesteppichen unterstützen Teppiche aus

Tune-It zudem einen geringeren Treibstoffverbrauch und weniger

Emissionen.



Die ausgezeichnete Umweltbilanz der zu 100 Prozent aus PET

bestehenden Teppichtechnologie zeigt sich auch in der vollständigen

Rezyklierbarkeit der auf Tune-It basierenden Komponenten. Im

Vergleich zur klassischen Teppichfertigung, bei der üblicherweise ein

Anteil von 30 Prozent an nicht verwertbarem Produktionsausschuss

anfällt, können die in der Fertigung von Tune-It entstehenden Abfälle

wieder zu Pellets verarbeitet und als Fasern vollständig in den

Herstellungsprozess von Teppichsystemen rückgeleitet werden.



Erstmals wird Tune-It auf der Automotive Acoustics Conference am

11. und 12. Juli 2017 der Öffentlichkeit präsentiert. Die

Markteinführung von Tune-It erfolgt ab Frühjahr 2018.



Über die Automotive Acoustics Conference:



Wie wird die Elektromobilität das Akustik- und Wärmemanagement im

Fahrzeug prägen? Diese und weitere technologische Herausforderungen

der Automobilindustrie werden am 11. und 12. Juli 2017 an der

Automotive Acoustics Conference in Zürich/Rüschlikon von weltweit

führenden Akustikexperten diskutiert. Die seit 50 Jahren unter der

wissenschaftlichen Leitung von Autoneum stehende Automotive Acoustics

Conference ist eine der bedeutendsten internationalen

Akustik-Fachtagungen für Automobilhersteller, Zulieferer und

Forschungs-institute. Dieses Jahr beinhaltet das Programm über 20

Fachpräsentationen hochkarätiger Referenten, Workshops zu neuen

Mobilitätstrends und eine begleitende Fachausstellung mit aktuellen

Innovationen im Akustik- und Wärmemanagement.



