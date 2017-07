Es ist Wahlkampf - und jede Stimme zählt. Deshalb dürfte diese Umfrage die Parteien aufhorchen lassen: Denn nach dem aktuellen Verbraucherreport gibt die Politik in Sachen Verbraucherschutz kein gutes Bild ab.

In Wahlkampfzeiten sind manche politischen Termine plötzlich Pflichtveranstaltungen für die Spitzenkandidaten. Kein Wunder also, dass es sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht nehmen lässt, beim Deutschen Verbrauchertag vorbeizuschauen. Und das eben nicht nur, weil ihr etwa der Verbraucherschutz am Herzen liegt. Welcher Politiker würde schon das Gegenteil vertreten? Für Merkel wie ihre politischen Konkurrenten sind Verbraucher eben auch Wähler, wie sie selbst ohne Umschweife sagt.

Deshalb lobte sie auch das "sehr schöne" Motto der Veranstaltung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) "Verbraucher zählen! Verbraucher wählen!". Das sei ja etwas, "was wir alle hoffen", so die Kanzlerin in ihrer Rede, "dass alle die, die zählen, auch wählen". Denn an einer hohen Wahlbeteiligung sei in der Demokratie immer gelegen. Und: "Zu souveränen Bürgerentscheidungen gehört eben auch ein guter Verbraucherschutz."

In den vergangenen vier Jahren wurde in dieser Hinsicht einiges umgesetzt oder angeschoben, sodass selbst Deutschlands oberste Verbraucherschützer "mit einem guten Gefühl auf diese Legislaturperiode blicken", wie der VZBV vor wenigen Monaten in einem Bilanz-Papier resümierte. Doch die Mehrheit der Bundesbürger scheint dies anders zu sehen. Im aktuellen Verbraucherreport, einer Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag des VZBV unter 1.016 Befragten ab 14 Jahre, wird der Einsatz der Politik für den Verbraucherschutz denkbar schlecht bewertet.

Auf die Frage "Wie stark vertrauen Sie beim Thema Verbraucherschutz den folgenden Personen oder Institutionen?" nannten gerade mal 26 Prozent der Befragten die Politik. Genauso schlecht schnitten Ratgeberportale ab. Das meiste Verbrauchervertrauen genießt hingegen mit Abstand das persönliche Umfeld, Familie und Freunde (88 Prozent), gefolgt von Verbraucherorganisationen (61 Prozent), Rechtsanwälten (56 Prozent), anderen Verbrauchern (40 Prozent) sowie Hersteller und Handel (32 Prozent).

VZBV-Chef Klaus Müller sprach von einem "Vertrauensleck", das der der Verbraucherreport offengelegt habe. "Wenn Verbraucher das Gefühl haben, dass ihre Interessen nicht ausreichend wahrgenommen werden, sorgt das für Verunsicherung." Es brauche daher "eine starke Verbraucherpolitik, um Verbrauchern wieder mehr Sicherheit zu geben", so Müller.

Die Grünen machen Union und SPD für den Vertrauensverlust verantwortlich. Statt die Rechte der Verbraucher zu stärken, habe die Große Koalition "zu oft einseitig Politik für die Unternehmen gemacht", sagte Nicole Maisch, ...

