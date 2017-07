Auch Algorithmen können Menschen diskriminieren, meint Justizminister Maas und bringt gesetzliche Regelungen ins Spiel. Die CSU-Netzexpertin Bär lehnt das ab, weil sie findet, das geltende Recht sei ausreichend.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) stößt mit seinem Gesetzesvorstoß zu Algorithmen von Internetunternehmen auf Widerstand beim Koalitionspartner. "Mir ist das etwas zu einfach. Nach dem Motto: Es gibt ein Problem, lasst uns ein Gesetz machen und das Problem ist nicht mehr da", sagte die CSU-Staatssekretärin Dorothee Bär dem Handelsblatt. "Stattdessen müssen wir beispielsweise prüfen, wie sich die bestehenden Antidiskriminierungsgesetze anwenden lassen, denn natürlich haben diese online wie offline gleichermaßen zu gelten", fügte die Vorsitzende des CSU-Netzrates und des CSUnet, einem Arbeitskreis für Netzpolitik der CSU, hinzu.

Maas hatte seine Überlegungen am Montag in einer Grundsatzrede bei einer Konferenz seines Ministeriums in Berlin vorgestellt. Konkret fordert der Minister ein digitales AGG, ein Antidiskriminierungsgesetz für Algorithmen - "gegen digitale Diskriminierung und für vorurteilsfreies Programmieren", wie er sagte. Technischer Fortschritt dürfe nicht zu gesellschaftlichem Rückschritt führen, betonte der Minister. Deshalb sei ein rechtlicher Ordnungsrahmen notwendig, "der viel Raum für Innovationen bietet, aber den Einsatz von diskriminierenden Algorithmen verhindert".

Wenn etwa soziale oder wirtschaftliche Scoring-Verfahren eingesetzt würden, könne daraus eine "gefährlichen Gleichung" werden, nach der positive Daten Vorteile und Teilhabe und negative Daten Nachteile und Ausgrenzung bedeuteten. "Deshalb brauchen wir mehr Transparenz von Algorithmen. Und wir brauchen eine behördliche Kontrolle, um die Funktionsweise, Grundlagen und Folgen von Algorithmen überprüfen zu können", sagte Maas.

Ein Algorithmus ist ein Berechnungsverfahren für ein mathematisches Problem. Er sortiert und organisiert zum Beispiel Informationen. In vielen Fällen lernt ein Algorithmus selbstständig dazu - je mehr Informationen er verarbeitet, desto besser wird sein Ergebnis. In der Praxis ist ein Algorithmus zum Beispiel der Computercode, der die Rangliste der Google-Suche erstellt. Aber auch Navigationsgeräte enthalten Algorithmen, Onlinewerbung basiert ebenfalls auf ihnen.

Die CSU-Politikerin Bär gab zu bedenken, dass "die ganze Materie wesentlich komplexer" sei, als das Bundesjustizministerium sich ...

