Der neue Robo-Berater der Commerzbank kommt dem Unternehmen zu Folge gut an. Auch die Deutsche Bank will in den Markt einsteigen. Experten schätzen, dass Roboter künftig bis zu 20 Milliarden Euro verwalten könnten.

Während die Deutsche Bank am Start einer neuen digitalen Vermögensverwaltung für Privatkunden im Spätsommer arbeitet, ist die Comdirect Bank AG bereits seit einigen Wochen mit einer entsprechenden Plattform im Markt. Die erste Bilanz der Tochter der Commerzbank zu dem Robo-Berater fällt positiv aus.

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Start von Cominvest im Mai. Cominvest wird von Markt sehr gut angenommen, und wir freuen uns über den guten Zulauf, auch von neuen Kunden", sagt Sabine Schoon, Leiterin Corporate Strategy & Consulting bei dem Unternehmen, gegenüber Bloomberg.

Wie viele Nutzer das neue Angebot anlocken konnte, will Comdirect nicht verraten. Genaue Zahlen sollen bei der Vorlage des Halbjahresberichts am 1. August genannt werden. "Was wir aber bisher sagen können, ist, dass das durchschnittliche Anlagevolumen erfreulich über dem Einstiegsbetrag von 3000 Euro liegt", erklärt Schoon.

Robo-Plattformen sind in Deutschland auf dem Vormarsch. Sie bieten eine automatisierte Anlageberatung bei vergleichsweise geringen Gebühren. Nutzer müssen in vielen Fällen zum Start nur ein paar Fragen beantworten, etwa zum Anlagezeitraum und zum Risiko. Im Gegenzug gibt es einen Anlagevorschlag. ...

